فيديو يُظهر جانبًا من احتفالات أهالي خان يونس وغزة باتفاق وقف إطلاق النار

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(CNN) – أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن وقف إطلاق النار المؤقت في غزة سيستمر لأكثر من 6 أسابيع إذا امتدت مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم لما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق الحالي الممتدة لـ6 أسابيع، وفق ما قاله في مؤتمر صحفي الأربعاء.

وقال بايدن في المؤتمر: "وقف إطلاق النار سيستمر حتى بعد نهاية الأسابيع الستة لطالما بقيت المفاوضات على المرحلة التالية مستمرة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "المرحلة الأولى ستشمل وقفا كاملا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع والإفراج عن بعض الرهائن الإسرائيليين".

واعترف بايدن بأن هذه "أصعب مفاوضات" يخوضها في حياته، وأكد أن إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين سيكون في المرحلة الأولى.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الصيغة الحالية للاتفاق هي نفسها التي تم تقديمها في مايو/أيار من جانب إدارته.

وأكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، رسميًا، الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية وحماس وافقتا على وقف إطلاق النار واتفاق تبادل السجناء والرهائن.