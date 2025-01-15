(CNN)-- قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ثائر شريتح، لشبكة CNN، إنه من المتوقع إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية على 6 دفعات خلال المرحلة الأولى من الصفقة بين إسرائيل و حركة "حماس".

وأضاف أنه من المتوقع أن تطلق "حماس" سراح 33 رهينة خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ووفقًا لشريتح، من المتوقع أن تتكون الدفعات الخمس الأولى من 100 إلى 120 فلسطينيا مقابل 3 رهائن، و تابع أن الدفعة السادسة ستكون الأكبر وستحتوي على أكثر من 3 رهائن.

وقال شريتح إن الدفعة السادسة ستشمل الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم خلال الصفقة التي تمت في 2011، عندما تم تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بأكثر من 1000 فلسطيني كانوا في السجون، وأعادت إسرائيل اعتقال بعضهم لاحقا، وستشمل تلك الدفعة أيضا فلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، يوجد أكثر من 10400 فلسطيني في سجون إسرائيل حتى يناير/ كانون الثاني 2025.

ولا تزال "حماس" والمنظمات الفلسطينية لديهم 94 شخصا تم احتجازهم في الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023.

ووفقا للحكومة الإسرائيلية، توفي 34 منهم على الأقل، على الرغم من أن العدد الحقيقي من المتوقع أن يكون أعلى.

وتحتجز "حماس" 4 رهائن منذ 2014، توفي اثنان منهم على الأقل.