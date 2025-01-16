أوباما يعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: "خبر سار"

(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل السجناء والرهائن بـ"الخبر السار".

وقال أوباما، غبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن " اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذي أُعلن عنه بين إسرائيل وحماس هو خبر سار لعائلات الرهائن الذين أُخذوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وللمدنيين الفلسطينيين الذين عانوا لأكثر من عام، ولكل من صلى من أجل إنهاء هذا الفصل الرهيب".

وأضاف: "من المهم أن ندرك أنه لا يمكن لأي صفقة - بما في ذلك هذه الصفقة - أن تخفف من آلام أولئك الذين فقدوا أحباءهم، أو تحل الصراع الطويل الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع: "سيكون هذا العمل أصعب بكثير، وسيستغرق وقتًا أطول، لكنه سيوقف إراقة الدماء، ويسمح للناس بالعودة إلى ديارهم، ويحصل على المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لأكثر من مليون شخص يائس وجائع، هذا شيء يجب أن ندعمه جميعًا".

واختتم بقوله :"أنا ممتن للرئيس بايدن، ووزير الخارجية بلينكن، وجميع القادة والفرق الدبلوماسية من جميع أنحاء العالم الذين عملوا بجد لإنجاز هذا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أن وقف إطلاق النار المؤقت في غزة سيستمر لأكثر من 6 أسابيع إذا امتدت مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم لما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق الحالي الممتدة لـ6 أسابيع، وفق ما قاله في مؤتمر صحفي الأربعاء.