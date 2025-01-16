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الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

أبرز الخطوط العريضة لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة

الشرق الأوسط
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أبرز الخطوط العريضة لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة
Credit: EYAD BABA/AFP via Getty Images)

(CNN)-- قالت مصادر لشبكة CNN إن الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق من شأنه أن يوقف القتال في غزة ويؤدي إلى إطلاق سراح تدريجي للرهائن والسجناء الفلسطينيين، وهو ما أكده رئيس الوزراء القطري في وقت لاحق الأربعاء.

وبموجب الاتفاق، من المتوقع أن تطلق حماس والفصائل المسلحة المتحالفة معها سراح 33 رهينة تم احتجازهم من إسرائيل خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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وبحسب المصادر التي تحدثت مع CNN قبل الاتفاق على الصفقة، إليكم الخطوط العريضة للاتفاقية:

ستتم المرحلة الأولى على أساس وقف أولي لإطلاق النار لمدة 42 يومًا.

يتعين على مجلس الوزراء الإسرائيلي الموافقة على الاتفاق بأغلبية بسيطة. ستستمع المحكمة العليا الإسرائيلية إلى الالتماسات المقدمة من أي شخص يعارض إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

تعتقد إسرائيل أن معظم الرهائن الـ33 الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة ما زالوا على قيد الحياة. 

من المتوقع أن يكون من بين المفرج عنهم خمس جنديات إسرائيليات، سيتم تبادل كل واحدة منهن مقابل 50 سجينًا فلسطينيًا، من بينهم 30 ناشطًا مدانًا يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس". 

من المتوقع إطلاق سراح مئات الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية. ولن يتم إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين يعتبرون مسؤولين عن قتل إسرائيليين إلى الضفة الغربية، بل إلى قطاع غزة أو في الخارج بعد اتفاقيات مع دول أجنبية.

سيبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من مراكز التجمعات السكانية خلال المرحلة الأولى، لكنه سيبقى على طول الحدود بين غزة ومصر، المعروفة باسم محور فيلادلفيا. وستحتفظ إسرائيل أيضًا بمنطقة عازلة داخل غزة على طول الحدود مع إسرائيل، لكن لم يتم الإعلان عن حجمها بعد.

من شأن الاتفاق أن يزيد كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة إلى 600 شاحنة يوميًا.

ستبدأ المفاوضات للتوصل إلى المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار – اللذان يهدفان إلى إنهاء الحرب – في اليوم السادس عشر من تنفيذ الاتفاق.

أكد الرئيس الأمريكي أن وقف إطلاق النار سيستمر حتى بعد فترة الأسابيع الستة، إلى حين التوصل ولقف دائم لإطلاق النار. 

وقال مسؤول لشبكة CNN إن إسرائيل حريصة على "إعادة جميع الرهائن إلى الوطن" وستدخل في مفاوضات للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق بحسن نية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

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