(CNN)-- وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل الرهائن بأنه "خيار مؤلم بين السيئ و الأسوأ"، دون أن يقول صراحة ما إذا كان سيصوت لصالحه أم لا.

وقال ساعر خلال خطاب ألقاه في كنيس يهودي في روما، الأربعاء: "سأتحدث بصراحة - هذا قرار صعب عندما يتعلق الأمر بالإفراج عن العديد من الإرهابيين، بما في ذلك أولئك الذين قتلوا اليهود"، وأضاف: "هناك أيضًا عناصر مؤلمة أخرى في الصفقة. يجب أن نختار بين السيئ والأسوأ للغاية".

وتابع: "إذا تأخرنا في اتخاذ القرار - فمن يدري كم عدد الذين سيبقون على قيد الحياة؟، إنه أمر مؤلم لضحايا الإرهاب ولجميع مواطني إسرائيل"، ، وفقا لنسخة من تصريحاته نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية وحصلت عليها شبكة CNN.

واختتم ساعر حديثه قائلا: "نحن مسؤولون عن المواطنين الذين اختطفوا من أسرتهم، إن التزام الحكومة الإسرائيلية بإعادتهم إلى ديارهم، هو ما سيرشدنا في هذه الظروف الصعبة".

ومن المتوقع أن يفرج الاتفاق الحالي عن 33 رهينة في مرحلته الأولى مقابل مئات الفلسطينين المحتجزين حاليًا لدى إسرائيل.

لكن لا يزال يتعين الحصول على موافقة مجلس الوزراء الأمني، ثم يتعين على مجلس الوزراء الكامل تمريره بأغلبية بسيطة من الأصوات، وفقًا لما قاله مصدر إسرائيلي كبير لـCNN، الاثنين.

وأشار عضو واحد على الأقل في حكومة نتنياهو، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى أنه لن يصوت لصالح الاتفاق كما هو عليه حاليا.



