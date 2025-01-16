شاهد لحظة إعلان رئيس وزراء قطر عن موافقة حماس وإسرائيل على وقف إطلاق النار

فيديو يُظهر جانبًا من احتفالات أهالي خان يونس وغزة باتفاق وقف إطلاق النار

(CNN)--تباينت ردود الفعل داخل إسرائيل بشأن الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحركة "حماس" بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل السجناء والرهائن.

فقد أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تهديدا مبطنا بالاستقالة بدلا من قبول الاتفاق، وقال الوزير اليميني المتشدد، في بيان، نيابة عن حزبه الصهيونية الدينية، الذي يعارض تقديم أي تنازل لـ"حماس": "الصفقة التي ستُعرض على الحكومة هي صفقة سيئة وخطيرة على الأمن القومي لدولة إسرائيل، ونحن نعارضها بكل قوة".

وأضاف: "الشرط الواضح لبقائنا في الحكومة هو اليقين المطلق بالعودة إلى الحرب بقوة كبيرة، على نطاق كامل وبتشكيلة جديدة حتى تحقيق النصر الكامل، وفي المقام الأول تدمير منظمة حماس الإرهابية وإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم".

ويأتي بيانه في أعقاب بيان مماثل من منتدى تيكفا، وهي مجموعة يمينية مناصرة للرهائن كانت ناشدت أعضاء حكومة نتنياهو معارضة اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال سموتريتش "خلال اليومين الماضيين، أجرينا أنا ورئيس الوزراء محادثات محمومة بشأن هذه المسألة. إنه يعرف المطالب التفصيلية للصهيونية الدينية والكرة في ملعبه".

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة CNN، الاثنين، إنه قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يجب أن يمرر كل من مجلس الوزراء الأمني والحكومة بالكامل.

وأضاف المسؤول أن الحكومة يجب أن تسمح أيضًا بالوقت لمعارضي الاتفاق لتقديم التماس إلى المحكمة العليا.

وفي المقابل، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إلى دعمه لوقف إطلاق النار، وشكر كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب "لممارسة الضغط على جميع الأطراف وتأمين اتفاق".

ولم يشكر غالانت، الذي أقاله نتنياهو، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نتنياهو أو يذكره في بيانه.

وكانت فترة ولاية وزير الدفاع السابق كعضو في حكومة نتنياهو صعبة للغاية مع وجود اشتباكات لفظية بين رئيس الوزراء وغالانت في اجتماعات مجلس الوزراء، إلى جانب ضغوط غير مسبوقة من خارج إسرائيل.

وبينما كان غالانت يشغل منصب وزير الدفاع، تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب لإصدار مذكرات اعتقال لغالانت ونتنياهو و3 قيادات في "حماس" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وبعد وقت قصير من خروج غالانت من حكومة نتنياهو، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لغالانت ونتنياهو والقيادي السابق في حماس محمد الضيف الذي زعم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه قتله.

ونفى نتنياهو وغالانت ارتكاب أي جرائم حرب.

