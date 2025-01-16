(CNN)-- عندما ظهر رئيس وزراء قطر، ، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، الأربعاء، ليعلن - أخيرًا - أن اتفاق وقف إطلاق النار مقابل تحرير الرهائن قد تم التوصل إليه في غزة، كان ممثلو الإدارتين الأمريكيتين حاضرين في الدوحة للاحتفال بالنصر.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن بعد إبرام الصفقة إن التعاون بين الطرفين كان "غير مسبوق تقريبًا"، وأصبح ممكنًا بفضل تقاطع نادر للمصالح بين الخصمين المريرين اللذين رأى كلاهما فرصة بعد فوز ترامب.

وكان بريت ماكغورك، المفاوض القديم للرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط، موجودًا في العاصمة القطرية الدوحة لأسابيع على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي، وانضم إليه في الأيام الأخيرة مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، للدفعة الأخيرة.

وفي بعض الأحيان، تقاسم ماكغورك وويتكوف الاجتماعات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط لدفع الصفقة إلى الأمام، بما في ذلك المحادثات الحاسمة بين ويتكوف ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي والتي انضم إليها ماكغورك عبر الهاتف.

وإذا كان ماكغورك يركز في المقام الأول على معايير الصفقة، فقد كان ويتكوف حاضرا للتأكيد على رغبة ترامب في رؤية الصفقة منتهية بحلول يوم التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبعد الإعلان عن الاتفاق، أخذ كل من الرئيس القادم والمنتهية ولايته الفضل الكامل، وهي علامة على استمرار العلاقة السامة بينهما.

ولكن في نهاية المطاف، تمكن الصفقة كل من بايدن وترامب من إعلان النصر، وهي تسجل خبرا إيجابيا أخيرا لرئيس على وشك ترك منصبه بأدنى معدل موافقة في ولايته كما أنها تعزز مصداقية الرئيس المنتخب الذي تعهد "بأن الجحيم سوف يندلع" في غزة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه.

إن حقيقة من هو المسؤول عن الصفقة معقدة.

ويقول مسؤولون في إدارة بايدن إن الزخم نحو التوصل إلى اتفاق بدأ قبل الانتخابات، بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار منفصل بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وتتوافق ملامح الاتفاق النهائي مع حماس بشكل وثيق مع مقترح كشف عنه بايدن لأول مرة في مايو/أيار، لكنه لم يتمكن من استكماله.

وفي حديثه في منتجع ترامب في مار إيه لاغو في وقت سابق من هذا الشهر، قال ويتكوف إن فريق بايدن كان "رأس الحربة" في المحادثات.

وقال ويتكوف، وهو مستثمر عقاري سابق، آنذاك: "لا أحد يمتلك فخر صياغة الاتفاق، نحن نركز تماما على النتائج، ودعونا نعيدهم إلى الوطن".

ومع ذلك، بعد التوصل إلى الاتفاق، اعترف حتى مسؤولو بايدن بأن الموعد النهائي لدخول ترامب إلى منصبه كان عاملاً محفزًا في إيجاد النجاح أخيرًا بعد أشهر من الفشل.

وسارع ترامب، الذي كان يراقب التطورات من فلوريدا، إلى إعلان أن الاتفاق لم يكن ممكنًا إلا بفوزه.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "كان من الممكن أن يحدث اتفاق وقف إطلاق النار الملحمي هذا فقط نتيجة لانتصارنا التاريخي في نوفمبر/تشرين الثاني".

وكان بايدن أكثر حذرا، فقد قال في البيت الأبيض: "لقد كان عصرًا جيدًا للغاية"، وكان على بعد خطوات من المكان الذي كان يجتمع فيه أعضاء فريق ترامب القادم مع نظرائهم في إدارة بايدن في الجناح الغربي لمناقشة مسائل الأمن القومي.

ووصف بايدن، الذي يتمتع بعقود من الخبرة في السياسة الخارجية رفيعة المستوى، المحادثات التي أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار بأنها "واحدة من أصعب المفاوضات التي مررت بها على الإطلاق"، وقال إن فريقه كان "يتحدث كشخص واحد" مع مسؤولي ترامب.

ولكن عندما سُئل وهو يبتعد عن المنصة عمن يستحق الفضل في اتفاق الأربعاء - هو أو ترامب - أبدى الرئيس انزعاجه قائلا: "هل هذه مزحة؟" قبل أن يبتعد.

أشهر من المحادثات تبدأ وتتوقف

وبحلول المرحلة الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2024، لم يعتقد سوى قِلة داخل البيت الأبيض أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قبل معرفة نتائج الانتخابات.

ورأى المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون أن نتنياهو يترقب الوقت المناسب، وينتظر لمعرفة الرئيس الأمريكي الذي سيتعامل معه في المستقبل - ويترك خياراته مفتوحة لأي نتيجة.

ولم تسفر ساعات من الاتصالات الهاتفية الغاضبة بين البيت الأبيض ومكتب نتنياهو عن أي تقدم يذكر، وحتى مقتل زعيم حماس يحيى السنوار لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق على الفور.

ولم يكن فوز ترامب - الذي يُنظر إليه على نطاق واسع داخل البيت الأبيض باعتباره النتيجة المفضلة لنتنياهو - النتيجة التي كان أي من مساعدي بايدن يأملون فيها، ومع ذلك، رأى البعض في خسارتهم فرصة جديدة.

لذلك، خلال اجتماع ما بعد الانتخابات مع ترامب، كان لدى بايدن طلب للرجل الذي سيحل محله في غضون بضعة أشهر: العمل مع فريق الإدارة لإخراج الرهائن من غزة.

وفي المحادثات بين فريقي الأمن القومي القادم والمغادر، أوضح مساعدو بايدن أنه مهما كانت العداوة القائمة بين الرجلين - وعلى الرغم من محادثتهما الودية في المكتب البيضاوي، فقد ظلوا معارضين بشدة - فإن قضية الرهائن كانت قضية يجب أن يعملوا فيها معا.

وقال مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان في الأسبوع الذي تلا انتخابات نوفمبر: "إننا بحاجة إلى قوة أمريكية كبيرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، سواء كانوا أحياء أو أمواتًا، ونحن مستعدون للعمل مع الفريق القادم في قضية مشتركة على أساس ثنائي الحزب للقيام بكل شيء في مجموعتنا".

اتفاق مفيد للطرفين

في محادثتهما الودية، توصل بايدن وترامب إلى اتفاق على أن مسألة الرهائن يمكن ويجب حلها قبل تسليم السلطة في 20 يناير، وفقًا لأشخاص سمعوا عن الاجتماع بعد ذلك.

كان التوقيت مناسبًا لكلا الرجلين.

ولطالما شعر مستشارو ترامب أن أي اتفاق يتم التوصل إليه بعد فوزه، ولكن قبل توليه منصبه، سيمكنه من الحصول على الفضل في ذلك كما سيزيل القضية من عليه حيث يبدأ رئاسة ثانية تركز بشكل مباشر على الوفاء بتعهدات حملته بشأن الهجرة والتعريفات الجمركية وتفكيك اللوائح التي وضعت في عهد بايدن.

وبالنسبة لبايدن، فإن تأمين صفقة الرهائن التي أمضى أكثر من ربع رئاسته في محاولة ترسيخها من شأنه أن يثبت الوقت والطاقة - والرأسمال السياسي - الضائعين في هذه القضية.

وهكذا، وبمباركة الرجلين، بدأ الجانبان المتعارضان العمل على الدفعة الأخيرة في الأسبوع الماضي لتحقيق ما بدا مستحيلاً لفترة طويلة.

السهر والمطالب النهائية

ووفقاً لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، كانت نقطة الخلاف الحاسمة التي ظهرت على مدى الأشهر القليلة الماضية هي رفض حماس الاعتراف بعدد الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم، أو تحديد الرهائن الذين ستفرج عنهم كجزء من المرحلة الأولى من الصفقة.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون لحماس من خلال وسطاءها أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دون قائمة كاملة بالرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة.

وبدا أن الضغط نجح.

وبحلول أواخر ديسمبر/كانون الأول، وافقت حماس على تقديم القائمة، مما أدى إلى تسريع المحادثات للوصول إلى المفاوضات النهائية نحو التوصل إلى اتفاق.

وظل ماكغورك في الشرق الأوسط يعمل على استكمال الاتفاق المعقد، بما في ذلك الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بتسلسل كيفية ومتى سيتم إطلاق سراح السجناء.

وفي أحد المباني في الدوحة، تحدث المفاوضون من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر، إلى جانب قيادات حماس، حتى الساعة الثالثة صباحًا بينما حاول الجانبان الانتهاء من صفقة كانت بعيدة المنال بشكل محبط لإنهاء الصراع.

وطرحت حماس عددًا من المطالب في اللحظة الأخيرة خلال المفاوضات النهائية لكن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي تمسكا بموقفهما بينما دفعا حماس إلى الموافقة.

وقال مسؤول إن تنفيذ الصفقة قد يبدأ في وقت مبكر من يوم الأحد.

ومع إدراك حقيقة الصفقة، أجرى نتنياهو اتصالاً هاتفيًا بنظرائه الأمريكيين، وكان اتصاله الأول مع ترامب، لشكره وترتيب اجتماع في واشنطن، وبعد ذلك، اتصل ببايدن و"شكره أيضًا"، وفقًا لبيان من مكتب رئيس الوزراء.