(CNN) -- أسفر القصف الإسرائيلي في غزة عن مقتل ما لا يقل عن 81 فلسطينيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا للسلطات الصحية في القطاع، إذ أبلغت طواقم الطوارئ عن ضربات مكثفة خلال ليل الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة في غزة الخميس إن ما لا يقل عن 188 شخصا آخرين أصيبوا. ليمثل عدد الأشخاص الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية خلال اليوم الماضي أعلى عدد من القتلى في يوم واحد منذ 11 يومًا، وفقًا لإحصاء CNN للأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة.

ووصفت طواقم الطوارئ المحلية مشاهد القصف المتواصل منذ توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الأربعاء.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، لشبكة CNN، إن ما لا يقل عن 77 فلسطينياً قتلوا، من بينهم 21 طفلاً و25 امرأة، منذ إعلان وقف إطلاق النار. وأضاف أن أكثر من 250 شخصا آخرين أصيبوا.

ومن بين القتلى، الخميس، فلسطينيان في مدرسة لجأ إليها النازحون في حي الزيتون وسط غزة، بحسب الدفاع المدني. وفي شمال غزة، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا بالقرب من مسجد، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل، بحسب ما أعلن الدفاع المدني.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

وقال بصل في تسجيل صوتي: " في كل مرة يجري الحديث فيها عن هدنة أو وقف لإطلاق النار نشهد تصعيداً في شدة القصف".

وأردف: "لقد دمرت (القوات الإسرائيلية) المنازل فوق رؤوس السكان، وقتلت مدنيين أبرياء، واستهدفت السيارات والمشاة في الشوارع، وهاجمت المدارس التي تؤوي آلاف النازحين".

وتابع بصل: "نحن نواجه واقعا مؤلما. وإذا استمر الاحتلال الإسرائيلي بهذه الأساليب فسوف نتحدث عن مئات الشهداء حتى تنفيذ الاتفاق".

وجاء الهجوم في ساعات الليل بعد التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل الأربعاء – من المتوقع أن تبدأ مرحلته الأولى الأحد وتستمر لمدة ستة أسابيع. ورحبت مجموعات حقوق الإنسان بالأخبار وكثفت الدعوات لوقف دائم لإطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة إن ما لا يقل عن 46788 فلسطينيا قتلوا منذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة في أعقاب الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.