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الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

منطقة عازلة و3 مراحل حتى تنتهي الحرب.. ما نعرفه عن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الشرق الأوسط
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"بتخلص.. يا ونحن موجودين ولا رايحين".. شاهد ما قاله سكان غزة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس

(CNN)-- قالت الحكومة الإسرائيلية وحماس إنهما في المراحل النهائية من المحادثات غير المباشرة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة والسجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. ومن المقرر تنفيذ الاتفاق على ثلاث مراحل، الأولى منها ستستمر 42 يومًا.

من شأن الاتفاق أن يوفر أول مهلة من الحرب لسكان غزة منذ أكثر من عام، والثاني فقط منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

وستشهد المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين لدى حماس وحلفائها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين والجرحى.

وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل ستفرج عن "عدة مئات" من السجناء الفلسطينيين في المقابل، بما في ذلك فلسطينيون أدينوا بقتل إسرائيليين.

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل لم تلتزم بعد بعدد محدد من السجناء الذين ستفرج عنهم، لأن حماس لم تحدد بعد عدد الرهائن الـ 33 الذين ما زالوا على قيد الحياة. ووافقت إسرائيل على إطلاق سراح عدد أكبر من السجناء الفلسطينيين مقابل رهائن أحياء وليس مقابل جثث القتلى.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن المدنيين الفلسطينيين في غزة سيُسمح لهم بالعودة بحرية إلى شمال القطاع، مضيفًا أنه ستكون هناك "ترتيبات أمنية" غير محددة.

محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة في غزة

جنود إسرائيليون يقومون بدورية على طول ممر فيلادلفيا في رفح بقطاع غزة في 13 سبتمبر/ أيلول 2024
جنود إسرائيليون يقومون بدورية على طول ممر فيلادلفيا في رفح بقطاع غزة في 13 سبتمبر/ أيلول 2024Credit: SHARON ARONOWICZ/AFP via Getty Images

وقال المسؤول إن الجيش الإسرائيلي سيبدأ الانسحاب من المراكز السكانية خلال المرحلة الأولى، لكنه سيبقى على طول الحدود بين غزة ومصر، في المنطقة المعروفة باسم ممر فيلادلفيا.

يبلغ طول ممر فيلادلفيا حوالي 14 كيلومترًا (8.7 ميلًا) وعرضه 100 متر (330 قدمًا)، وهو جزء من منطقة منزوعة السلاح أوسع نطاقًا أنشئت بموجب معاهدة السلام لعام 1979 بين إسرائيل ومصر.

كما ستحافظ إسرائيل على منطقة عازلة داخل غزة على طول الحدود مع إسرائيل، التي كان حجمها أحد نقاط الخلاف النهائية في المفاوضات.

ومن المتوقع أن تتضمن الصفقة إطلاق سراح خمس جنديات إسرائيليات محتجزات لدى حماس في المرحلة الأولى من الاتفاق، وسيتم تبادل كل منهن مقابل 50 سجينًا فلسطينيًا، بما في ذلك 30 مسلحًا مدانًا يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

امرأة تمر بجوار جدار مغطى بصور الرهائن في غزة - 6 يناير/كانون الثاني 2025
امرأة تمر بجوار جدار مغطى بصور الرهائن في غزة - 6 يناير/كانون الثاني 2025Credit: Amir Levy/Getty Images

ولن يتم إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المسؤولين عن قتل الإسرائيليين في الضفة الغربية، بل إلى قطاع غزة أو في الخارج بعد اتفاقيات مع دول أجنبية.

لا تزال حماس وحلفاؤها يحتجزون 94 شخصًا اختطفوا من إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. قُتل 34 منهم على الأقل، وفقًا للحكومة الإسرائيلية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون العدد الحقيقي أعلى. تحتجز حماس أربعة رهائن آخرين كانوا أسرى منذ عام 2014، مات اثنان منهم على الأقل.

من بين الرهائن البالغ عددهم 94 الذين تم أخذهم في السابع من أكتوبر، 81 رجلاً و13 امرأة، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. اثنان منهم أطفال دون سن الخامسة؛ 84 إسرائيليًا، وثمانية تايلانديين، وواحد نيبالي وواحد تنزاني.

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وتحتجز إسرائيل ما لا يقل عن 10 آلاف سجين فلسطيني، بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، رغم أن هذا العدد لا يشمل عددًا غير معروف من الفلسطينيين الذين تم أسرهم في غزة. 

ويشمل عدد السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل 3376 شخصًا محتجزين رهن الاعتقال الإداري دون توجيه أي اتهامات علنية لهم ولم يواجهوا محاكمة، بما في ذلك 95 طفلاً و22 امرأة.

المرحلة الثانية تهدف إلى إنهاء الحرب

وفقًا للمسؤول الإسرائيلي، ستبدأ المفاوضات للوصول إلى المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار - الذي يهدف إلى إنهاء الحرب - في اليوم السادس عشر من تنفيذ الاتفاق.

ولا يضمن ذلك استمرار وقف إطلاق النار بعد المرحلة الأولى من الاتفاق. ومع ذلك، قال المسؤول إن إسرائيل حريصة على "إعادة جميع رهائننا إلى ديارهم" وستدخل المفاوضات للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق بحسن نية، وهو ما قد يؤدي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

ولم تتعهد إسرائيل في الاتفاق بإنهاء الحرب، لكنها تعهدت بالانخراط في مفاوضات لدخول المرحلة التالية من الاتفاق ــ والتي من شأنها أن تؤدي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الوسطاء قدموا لحماس ضمانات شفهية بأنهم سيضغطون على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن المراحل التالية من الاتفاق.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 46645 فلسطينيًا في غزة منذ شن هجومه ردًا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وأصيب أكثر من 110 آلاف شخص.

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"بتخلص.. يا ونحن موجودين ولا رايحين".. شاهد ما قاله سكان غزة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس

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