نشر الخميس ، 16 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN) – استقبل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، في أبوظبي، وناقشا العلاقات الأخوية بين البلدين واستعرضا آخر التطورات الإقليمية في لبنان وسوريا وغزة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وبحث الرئيسان "العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في جميع المجالات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار"، وفقا لوام.

ورحب الشيخ محمد بن زايد والسيسي "بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وأكدا ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع واستمرار المساعي الحثيثة لتنفيذ "حل الدولتين"، وفقا لوام.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بانتخاب الرئيس جوزاف عون رئيسا للبنان وأكدا تطلعهما إلى أن "يسهم ذلك في استعادة الاستقرار في لبنان".

وأكد الرئيسان حرصهما على "وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب أهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري"، وشددا على "ضرورة العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة لمصلحة شعوبها"، وفقا لوام.