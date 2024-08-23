دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت كل من الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، ومصر، والولايات المتحدة، وسويسرا، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، الخميس، بيانا مشتركا بشأن السلام في السودان وتعزيز دور المرأة لتحقيقه واستدامته، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وجاء البيان بعنوان "السلام المستدام في السودان: دمج وجهات نظر، وقيادة، وتوصيات المرأة السودانية في جهود السلام والإنسانية في السودان".

وقالت الدول والأطراف التي أصدرت البيان: "إننا ندرك الدور المحوري الذي تلعبه النساء في السودان كناشطات للسلام، وعاملات في المجال الإنساني، وخبيرات، وركيزات لمجتمعاتهن، إن إدماج النساء أمر أساسي - ولا غنى عنه - لتحقيق السلام واستدامته في السودان، ويتعين علينا الإنصات إلى وجهات نظر النساء السودانيات وتوصياتهن، والعمل على تنفيذها في حال أردنا تحقيق نتائج مجدية، ونشيد هنا بالمبادرات الناجحة الآنفة التي نُفذت مع النساء السودانيات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي"، طبقا لما ذكرت وكالة "وام".

وأضاف البيان: "وبفضل الاجتماعات التي عقدناها مع مجموعة متنوعة من الخبيرات المدنيات السودانيات في سويسرا، فإننا ملتزمون بتعزيز هدف مشترك وهو معالجة الأزمة التي تعاني منها النساء والأطفال في السودان، فضلاً عن تعزيز أهدافهن وتلبية احتياجاتهن عبر المسارات المختلفة لهذه المحادثات، كما نلتزم بتكثيف جهودنا الدبلوماسية لحماية كافة المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، من جميع أشكال العنف، بما يشمل العنف الجنسي أثناء النزاع".

وختم البيان قائلا: "ولهذا السبب، أنشأت الوفود اليوم (الخميس) مجموعة متخصصة، ستمنح الأولوية لدمج أفكار وتوصيات النساء في السودان. وسنواصل أيضاً مشاوراتنا مع النساء السودانيات ضمن منصة (ملتزمون بتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان)، وذلك لتعزيز أصواتهن، بينما نعمل باتجاه مستقبل يعم السلام والازدهار فيه أرجاء السودان"، طبقا للوكالة الإماراتية.