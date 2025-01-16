(CNN)-- أرجأت إسرائيل صباح الخميس تصويت مجلس الوزراء على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الرهائن، متهمة حماس "بالتراجع عن أجزاء من الاتفاق".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن "حماس تتراجع عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل في محاولة لابتزاز تنازلات اللحظة الأخيرة"، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية لن تجتمع إلا بعد أن يخطر الوسطاء إسرائيل بأن حماس قبلت كافة عناصر الاتفاق.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، في بيان على تطبيق تلغرام بعد فترة وجيزة، إن حماس "ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء".

من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، للتصويت على وقف إطلاق النار المرتقب واتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي تم الاتفاق عليه بين حماس وإسرائيل يوم الأربعاء.