صراع لمن يُنسب الفضل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. كيربي يعلق لـCNN

(CNN)-- قلل مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، من أهمية الجدل والصراع الدائر حول من يستحق الفضل في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الرهائن بتعليق على شبكة CNN، الأربعاء، قائلا إن التركيز يجب أن ينصب على تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وقال كيربي بمقابلته مع الزميل وولف بليتزر على CNN: "هناك قدر هائل من الفضل هنا"، مضيفا: "لا أعتقد أن الرهائن وعائلاتهم قلقون بشأن من يطالب بالفضل أو ينتزعه هنا، فالرئيس لا يريد أن يكون التركيز على من يطالب أو ينتزع الفضل، فهو يريد أن يكون التركيز على تنفيذ القانون والاتفاق".

وأشار كيربي إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التنفيذ الناجح للصفقة، وهي المهمة التي ستقع على عاتق إدارة ترامب القادمة، قائلا: "هذا هو المكان الذي سيأتي فيه العمل الشاق الحقيقي الآن بعد أن تم التوصل للاتفاق، ونحن نعلم، كما قال الرئيس، أن الفريق التالي هو الذي سيتعين عليه القيام بهذا التنفيذ، لذلك كان من المهم بالنسبة له أن نقترب من هذا الأمر كفريق".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أشاد بايدن بإدارة ترامب القادمة لمشاركتها في اتفاق وقف إطلاق النار خلال تصريحات من البيت الأبيض، لكنه بدا وكأنه يرفض الاقتراحات بأن ترامب يستحق الفضل في الاتفاق.