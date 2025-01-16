نشر الخميس ، 16 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN) – أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية استئناف الرحلات إلى العاصمة السورية دمشق، بعد انقطاع دام لأكثر من عقد، حسبما أعلنت الشركة الخميس.

وفي منشور على صفحتها عبر منصة "فيسبوك"، قالت الشركة: "الآن، أربع رحلات أسبوعيًا دون توقف إلى دمشق، بأقصر مدة طيران 25 دقيقة فقط".

وكان وفد أردني قد وصل إلى مطار دمشق الدولي مطلع يناير/كانون ثاني الجاري لتقييم حالته الفنية قبل استئناف الرحلات الجوية منه وإليه.

وزار وفد حكومي سوري على رأسه وزير الخارجية في الإدارة الجديدة، أسعد الشيباني، العاصمة الأردنية عمّان، قبل أيام قليلة والتقى نظيره الأردني، أيمن الصفدي.