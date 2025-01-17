دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مناسبة زيارته للبنان، عرّج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شارع الجميزة العريق في بيروت، القريب من وسط المدينة (وهو امتداد لساحة البرج القديمة في ستينيات القرن الماضي)، حيث احتسى القهوة اللبنانية، وتابع مساره وسط حشد من الناس الذين توافدوا لإلقاء التحية عليه.

وعلى موقع "إكس" (توتير سابقًا) الرسمي للرئيس الفرنسي نشر فيديو يوثق وقفته أمام أحد أقدم مطاعم الجميزة "لو شيف" (Le Chef)، الذي حافظ على طابعه الستيني حين افتُتح في مايو/أيار عام 1967.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا المطعم الذي يعد الأطباق العربية هو أول من أرسى خدمة "الصحن اليومي".

يدير المطعم اليوم الشيف شربل باسيل، الذي كان وفريق عمله في استقبال الرئيس ماكرون وضيّفوه فطائر بالسبانخ، لافتًا إلى أنّ هذه الفطيرة هي من أسس "المطبخ اللبناني التقليدي". وأعرب له عن أمله بأن تحمل زيارته الكثير من الصمود والقوة للمسيحيين، وكل لبنان، والشرق الأوسط.

كما أخبره أنّ والده (الشيف فرانسوا باسيل الذي أسس المطعم مع إخوته) وجدّه، لطالما رددا على مسامعه أن فرنسا هي البلد الأقرب إلى لبنان. لاقت الفطائر استحسان الرئيس الذي ما كان منه إلا أن دعا مَن حوله لتذوق الفطائر بالسبانخ اللذيذة.

وخلُص هذا اللقاء العفوي بقول الرئيس الفرنسي: "عاش لبنان" (Vive Le Liban).