دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، الجمعة، أنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب حوالي 3 ملايين حبة كبتاغون في منفذ البطحاء، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الهيئة في بيانها: "​تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب 2,991,342 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ".

وأوضحت الهيئة أنه "وردت إرسالية عبر منفذ البطحاء، عبارة عن منتجات (إنارة LED) وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة ضمن الإرسالية"، طبقا للوكالة السعودية.

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة الجمارك في بيانها أنه "بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما، وهما شخصان".

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات"، حسبما أوردت وكالة "واس".