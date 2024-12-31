دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنها ضبطت وفككت شبكتين إجراميتين تمتهنان تهريب الأقراص المخدرة والحشيش، تضمان أشخاصا من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومقيمين سوريين ويمنيين.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية في بيان: "أسفرت المتابعة الأمنية لنشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها فيها، بناء على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بالوزارة، عن ضبط وتفكيك شبكتين إجراميتين تمتهنان تهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر والقبض على عناصرهما"، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المصدر المسؤول أن "الشبكتين المضبوطتين تنشطان في تهريب المخدرات والاتجار بها في منطقتي الرياض وجازان، وذلك عبر مطار الملك خالد الدولي وجزيرة فرسان، وهم 13 عنصرًا، بينهم شخص من وزارة الداخلية، و4 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و2 من وزارة الدفاع، و3 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسورية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة"، طبقا لما نقلت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية في البيان أنها "تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات".