نشر الجمعة ، 17 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، قرارها بسحب جنسيات من 5838 حالة مقدمة تفاصيل حيال بعضها وذلك تحضيرا لرفعها لمجلس الوزراء.

جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية الكويتية، وورد فيه: "عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2025/1/16م برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حيث قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد ( 5838 ) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء"، مفصلة أنها كالتالي:

فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 , 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 4 ) حالات ( للازدواجية ).

سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ)، من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 128 ) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 5706 ) حالات ( مادة ثامنة ) ينتمون إلى ( 54 دولة مختلفة ).

وبينت الوزارة في بيانها أن جلسة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت الخميس وترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.