الكويت.. الشيخ فهد يعقب بعد مقطع ضبط شخص اختبأ بمزرعته الفارهة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، على العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية وصورتها بمقطع فيديو يظهر قيام عناصر بالأمن بملابس رسمية ومدنية وعدد من السيارات بمداهمة مزرعة فارهة وإلقاء القبض على صاحبها المطلوب للأمن.

ونشرت الداخلية الكويتية، بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) مقطع فيديو لقيام الشيخ فهد بتكريم فرقة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام التي تمكنت من تنفيذ وضبط المحكوم في مزرعته بقضية تزوير الجنسية الكويتية.

وكانت الداخلية قد نشرت مقطع الفيديو للمداهمة قائلة في بيان: "في إطار جهود ضبط الخارجين عن القانون وملاحقة المطلوبين، تمكنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ممثلة بمباحث تنفيذ الأحكام الجنائية، وقوة ضبط المحكومين في قسم البحث والمتابعة لمحافظتي الأحمدي والجهراء، من ضبط أحد المحكومين بقضية تزوير الجنسية الكويتية، فجر اليوم السبت والذي كان هارباً ومتوارياً عن الأنظار منذ عام 2021، حيث كان يتلقى دعماً من قبل أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين في ذلك الوقت الأمر الذي ساهم في تأخر ضبطه، والذي ترتب على قضيته سحب الجنسية منه في عام 2024 وفقاً للمادة (21) من قانون الجنسية الكويتية، بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن عدد (64) شخصاً ممن اكتسبوها معه بالتبعية".

وتابعت: "حيث أن المتهم كان مختبئاً في مزرعته بمنطقة الوفرة، كما جهّز ممراً سرياً يبدأ من غرفة نومه، مروراً بالمسبح، وصولاً إلى منهول يقود إلى خارج أسوار منزله في المزرعة، بهدف تسهيل عملية هروبه، وخلال عملية ضبط المتهم، حاول الهروب واختبأ داخل ورشة عمل في المزرعة، حيث تمت السيطرة عليه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".