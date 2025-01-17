(CNN) -- هدد وزير في حزب الليكود اليميني الإسرائيلي بالاستقالة إذا انسحبت بلاده من محور فيلادلفيا، كما هو مقرر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرمته إسرائيل وحركة "حماس".

وقال وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية، أميخاي شيكلي، هو أول عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد بالاستقالة بسبب الاتفاق.

يذكر أن محور فيلادلفيا، وهو شريط ضيق من الأرض على طول الحدود بين مصر وغزة، وكان بقاء القوات الإسرائيلية فيه سببا للخلافات خلال المفاوضات.

وأضاف شيكلي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس: "أتعهد بأنه إذا حدث، لا قدر الله، انسحاب من محور فيلادلفيا قبل تحقيق أهداف الحرب، أو إذا لم نعد إلى القتال من أجل استكمال أهداف الحرب، فسأستقيل من منصبي كوزير في الحكومة".

وفي حين أن شيكلي هو أول وزير يهدد رسميا بالاستقالة، إلا أنه بصفته وزيرا في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، لن يتمكن من التصويت على الاتفاق.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وفقا لمسؤول إسرائيلي.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، هدد حزب الصهيونية الدينية اليميني المتشدد بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة إذا لم يعد رئيس الوزراء إلى الحرب في غزة بعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وقد تكون الخطوة التي اتخذها الحزب، الذي يشغل منصبًا رئيسيًا في الائتلاف الحاكم الذي يرأسه نتنياهو، بمثابة المحفز الذي يؤدي إلى خسارة رئيس الوزراء لأغلبيته.

وإذا استجاب رئيس الوزراء لمطالب الحزب، فقد ينهار اتفاق وقف إطلاق النار قبل أن يدخل حيز التنفيذ، الأحد.