"قومي يا هالة خلصت الحرب".. فلسطيني يحاول إيقاظ طفلته التي قتلت بغارة إسرائيلية في غزة

بلينكن يفصّل لـCNN ما سيحدث بوقف إطلاق النار في غزة.. وهذا ما قاله عن حماس و"الفرسان" الذين كانت تنتظرهم

فيديو يُظهر جانبًا من احتفالات أهالي خان يونس وغزة باتفاق وقف إطلاق النار

(CNN) -- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لشبكة CNN، الخميس، إن إدارة جو بايدن تعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" "مبرم ومتفق عليه".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر تأجيل التصويت الحاسم على اتفاق إلى، السبت، ومن المقرر إجراء تصويت أصغر في مجلس الوزراء الأمني، الجمعة.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "نعتبر الاتفاق مُبرما ومتفقا عليه وننتظر الآن ببساطة إجراءات الموافقة الرسمية الإسرائيلية التي تبدأ الجمعة".

وتابع مصدر أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون حاليا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه الأصوات اللازمة في كل من مجلس الوزراء الأمني ​​والحكومة الكاملة.

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، هذا الموقف خلال مقابلة على شبكة ،CNN قائلا إن البيت الأبيض يعتقد أنهم "على مسار جيد هنا لبدء التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع".

وأضاف: "تم الاتفاق على جميع المستويات، لقد قمنا بتسوية التفاصيل الأخيرة التي كان من الضروري تسويتها وإصلاحها، ونعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح هنا للبدء في التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع، وهناك عملية حكومية إسرائيلية يتعين علينا احترامها".

وكذلك أعرب مسؤولون أمريكيون لـCNNعن ثقتهم في أن الاتفاق المكون من 3 مراحل سوف يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، على الرغم من تأخير مجلس الوزراء الإسرائيلي في التصديق على الاتفاق.