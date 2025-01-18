(CNN)-- وافقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين تمهيدا لتطبيقه الأحد.

ووافقت مجموعة الوزراء المكونة من 33 عضوًا على الاتفاق بعد ساعات من المداولات.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت في بيان، الجمعة، أنه من المقرر أن تفرج إسرائيل عن 95 سجينا فلسطينيا - بينهم 10 مراهقين - في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، الذي أبرمته مع حركة حماس بواسطة أمريكية مصرية قطرية.

ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، الأحد، ويتضمن 3 مراحل، ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى 6 أسابيع.

ويشمل العدد الإجمالي للسجناء المقرر إطلاق سراحهم، الأحد، 70 أنثى و25 ذكراً، وفقا للبيان. ويشمل هذا العدد 10 قاصرين- فتاة مراهقة وتسعة أولاد مراهقين- تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية أسماء جميع السجناء وأسماء القاصرين العشرة.

وقالت جمعية الأسير الفلسطيني، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لشبكة CNN، إن اثنتين على الأقل من السجينات المعتقلات في القائمة تم إطلاق سراحهما بالفعل.

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة العدل الإسرائيلية لتوضيح هذا الأمر.

ومن المتوقع إطلاق سراح ثلاث رهائن مدنيات إسرائيليات، الأحد، في إطار تبادل السجناء الفلسطينيين، بحسب مسؤولين أمريكيين.