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القدس (CNN)-- أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان، الجمعة، أنه من المقرر أن تفرج إسرائيل عن 95 سجينا فلسطينيا - بينهم 10 مراهقين - في اليوم الأول من وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن المُتفق عليها بين إسرائيل وحماس.

ومن المتوقع أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن حيز التنفيذ، الأحد المقبل، ويتضمن ثلاث مراحل. ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى 6 أسابيع.

ويشمل العدد الإجمالي للسجناء المقرر إطلاق سراحهم، الأحد، 70 أنثى و25 ذكراً، وفقا للبيان. ويشمل هذا العدد 10 قاصرين- فتاة مراهقة وتسعة أولاد مراهقين- تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية أسماء جميع السجناء وأسماء القاصرين العشرة.

وقالت جمعية الأسير الفلسطيني، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لشبكة CNN، إن اثنتين على الأقل من السجينات المعتقلات في القائمة تم إطلاق سراحهما بالفعل. وتواصلت شبكة CNN مع وزارة العدل الإسرائيلية لتوضيح هذا الأمر.

ومن المتوقع إطلاق سراح ثلاث رهائن مدنيات إسرائيليات، الأحد، في إطار تبادل السجناء الفلسطينيين، بحسب مسؤولين أمريكيين.