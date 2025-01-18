تحليل لميك كريفر من شبكة CNN

(CNN)-- لا تدع موافقة إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تخدعك: فهناك انقسامات عميقة في السياسة الإسرائيلية قد تهدد طول عمر الاتفاق.

إن وقف إطلاق النار كما تم الاتفاق عليه في قطر من المقرر أن يستمر 42 يومًا، وخلال هذه الفترة، من المتوقع إطلاق سراح 33 رهينة في مقابل مئات السجناء الفلسطينيين، وسيكون هناك انسحاب بطيء للجيش الإسرائيلي من المراكز الحضرية في غزة وزيادة في المساعدات الإنسانية.

ولكن هذا ليس نهاية دائمة للحرب، ولا يضمن الحرية للرهائن الـ65 الذين سيبقون في غزة في نهاية هذه المرحلة الأولى - والذين من المرجح أن يكون العديد منهم قد ماتوا.

وهذا لم يتم التفاوض عليه بعد، بدءا من اليوم الـ16 من الهدنة.

وقد يكون أي من هذا قد تمليه تقلبات السياسة الإسرائيلية.

إن الصفقة التي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشبه بشكل ملحوظ المقترح الذي كان يعارضه منذ ما يقرب من عام.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في فبراير/شباط من العام الماضي: "لم نلتزم بأي من المطالب الوهمية لحماس، ولقد أخبرت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أننا اقتربنا من تحقيق النصر الكامل".

وكان المقترح الذي كان ينتقده سيتضمن وقف إطلاق النار على مراحل متعددة، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية، والإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين.

وهذا هو بالضبط ما وافق عليه نتنياهو الآن.

وعلى الرغم من إضعاف حماس بشكل لا يمكن إنكاره، فإن إسرائيل لم تحقق "النصر الكامل" الذي وعد به نتنياهو منذ فترة طويلة.

وقال بلينكن هذا الأسبوع: "نقدر أن حماس جندت عددًا من المسلحين الجدد يساوي تقريبًا عدد ما خسرته".

إن حلفاء نتنياهو المتشددين في الحكومة مرتبكون بسبب تحوله المفاجئ.

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في بيان، الجمعة: "أنا أحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسأحرص على استمراره في منصب رئيس الوزراء، لكنني سأترك الحكومة لأن الصفقة التي تم توقيعها كارثية".

وأضاف بن غفير إن حزبه "القوة اليهودية" سينسحب من الائتلاف الحاكم إذا تم تنفيذ وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن.

ولن يكون رحيله وحده كافيا لإسقاط الحكومة، وقد يعود بسهولة، حيث سيكون من الصعب الابتعاد عن السلطة لرجل لم يمض وقت طويل على هامش السياسة، بعد إدانته بالتحريض على الإرهاب واعتباره متشددا لدرجة أن الجيش الإسرائيلي رفض خدمته.

لكن ما قد يسقط الحكومة هو إذا انضم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى بن غفير في الانسحاب من ائتلاف نتنياهو.

وسموتريتش، وهو قومي يميني متشدد أيضًا، يريد التأكد من أن السلام في غزة ليس دائمًا، وأن إسرائيل ستعود إلى الحرب بعد وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا والذي من المتوقع أن يشهد إطلاق سراح 33 رهينة.

وفي حين أن رحيل سموتريتش من شأنه أن يكسر ائتلاف نتنياهو، فإن حكومته يمكن أن ينقذها منافسه يائير لابيد من حزب المعارضة "يش عتيد"، الذي عرض شريان حياة سياسي لرئيس الوزراء من خلال دعمه في الهيئة التشريعية.

وهذا يعني أن لابيد سيضع سيفًا على رقبة نتنياهو، ويمكنه انهيار الحكومة وعقد انتخابات في أي وقت يختاره - وهو التهديد الذي سيفعل رئيس الوزراء بالتأكيد أي شيء لتجنبه.

ومن غير الواضح ما إذا كان نتنياهو قد أعطى سموتريتش أي وعود للحصول على دعمه، فحل أزمة اليوم أكثر أهمية من حل أزمة الغد.

ومن الواضح أنه حريص على ذلك، بعد أن التقى بسموتريتش مرتين في الساعات التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار في قطر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء إن "الخطة تقول إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيستمر، طالما استمرت المفاوضات".

ولكن إذا بدأت إسرائيل في القصف في اليوم الثالث والأربعين، فإن الاتفاق سينهار.

وفي الساعات التي أعقبت إعلان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن عن الاتفاق، الأربعاء، أرسل مكتب نتنياهو سلسلة من البيانات الصحفية التي اتهمت حماس بالتراجع عن الوعود بمنح إسرائيل حق النقض على بعض السجناء الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم.

وأوضحت التصريحات أنه كان صارمًا بإخبار فريقه بالتمسك بالموقف.

وربما كانت هذه العقبات في اللحظة الأخيرة حقيقية - على الرغم من أن حماس تنفي ذلك.

لكن "الموقف الحازم" لرئيس الوزراء كان يهدف بالتأكيد إلى استرضاء الجمهور اليميني المتشدد، فبمجرد سد الخلافات، بدا أن مجلس الوزراء سارع بالموافقة - نقل اجتماع السبت المخطط له إلى الساعات الأخيرة من الجمعة.

وقد يكون عامل آخر أيضا لاستسلام نتنياهو لهذا الهدنة الأولية: الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب، فمن المؤكد أن صورته كرئيس أمريكي ينهي الحروب الخارجية ستجلب قدرًا هائلاً من الضغط على نتنياهو للبقاء مع الاتفاق، الذي أرجع ترامب الفضل فيه لنفسه ووصفه بأنه "ملحمة".

لقد تمكن نتنياهو من تجاهل مبادرات بايدن، واثقًا من وجود حليف أكثر ثباتًا، ترامب، ينتظره في الكواليس، والآن لم يعد لديه مثل هذه الرفاهية.