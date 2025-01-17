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ملوحًا بالاستقالة من حكومة نتنياهو.. شاهد ما قاله بن غفير بعد أنباء عن اتفاق بشأن غزة

القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لمجلس الوزراء الأمني المصغر، الجمعة، إنه تلقى "ضمانات" من المفاوضين بشأن الدعم الأمريكي لعودة إسرائيل إلى الحرب، إذا انهارت المحادثات المستقبلية مع حماس، حسبما ذكر مصدر مطلع لشبكة CNN.

ونقل المصدر عن نتنياهو قوله لوزرائه: "هناك ضمانات من الأمريكيين بأنه إذا خربت حماس مرحلة معينة من الاتفاق، يمكن لإسرائيل استئناف القتال".

ومن المتوقع أن يبدأ المفاوضون بحلول اليوم الـ16 من وقف إطلاق النار المتفق عليه في قطر، والذي يستمر 42 يوما، محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي ستشهد إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي: "خلال الأسابيع الستة المقبلة، ستتفاوض إسرائيل على الترتيبات اللازمة للوصول إلى المرحلة الثانية، وهي انتهاء الحرب بشكل دائم".

وتعهد حزب "الصهيونية الدينية" الإسرائيلي، بزعامة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة إذا لم تستأنف إسرائيل الحرب في غزة بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار والتي تستمر42 يوما. وإلى جانب الاستقالة المحتملة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، فإن هذا سيكون كافيا لإسقاط الائتلاف الحاكم الذي يرأسه بنيامين نتنياهو.

في حين قالت المعارضة الإسرائيلية إنها ستحمي اتفاق وقف إطلاق النار بالتصويت مع الحكومة إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي المصغر وافق، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، الذي أُعلن التوصل إليه في قطر، الأربعاء الماضي.

ووافق الأعضاء الـ11 المصوتين في مجلس الوزراء الأمني ​​على الصفقة بأغلبية بسيطة.