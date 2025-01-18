تحليل.. ماذا يعني اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حقًا؟

بلينكن يفصّل لـCNN ما سيحدث بوقف إطلاق النار في غزة.. وهذا ما قاله عن حماس و"الفرسان" الذين كانت تنتظرهم

(CNN)-- أدى صاروخ أطلق من اليمن إلى تفعيل أنظمة التحذير لتدوي صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، السبت، قبل يوم واحد فقط من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه اعترض الصاروخ، وقالت خدمات الطوارئ التابعة لنجمة داود الحمراء (MDA) الإسرائيلية، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

ويقول المسلحون الحوثيون في اليمن، الذين يهاجمون السفن في البحر الأحمر ويطلقون الصواريخ على إسرائيل، إنهم لن يوقفوا أعمالهم إلا بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة.

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت، السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة الذي وافقت عليه إسرائيل وحماس من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (9:30 صباحا بتوقيت مكة).