بايدن: صمتت البنادق في غزة.. وسعيد بالتعاون مع فريق ترامب

نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إن "البنادق في غزة صمتت" بعد أن سلمت "حماس" ثلاث رهائن، وهي الدفعة الأولى التي يتم إطلاق سراحها بموجب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد.

وقال بايدن: "إن الصفقة التي طرحتها للمرة الأولى في شهر مايو الماضي بشأن الشرق الأوسط قد أتت أخيرا بثمارها. لقد دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، واليوم، نشهد إطلاق سراح الرهائن، ثلاث نساء إسرائيليات محتجزات ضد إرادتهن في الأنفاق المظلمة لمدة 470 يومًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: " وبعد الكثير من الألم والدمار والخسائر في الأرواح اليوم، صمتت الأسلحة في غزة".

وقد بدأ النازحون من غزة بالعودة إلى منازلهم، في حين عبرت شاحنات المساعدات المحملة بالإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

وقال بايدن للصحفيين إنه "سعيد" لأن فريقه وفريق الرئيس المنتخب ترامب تحدثوا "بصوت واحد في الأيام الأخيرة" لوضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن.

وصرّح الرئيس الأمريكي قائلا: "كان من دواعي سروري أن يتحدث فريقانا بصوت واحد في الأيام الأخيرة"، وتابع: " لقد كان ذلك ضروريا وفعالا وغير مسبوق، لكن النجاح سيتطلب المثابرة والدعم المستمر لأصدقائنا في المنطقة، والإيمان بالدبلوماسية المدعومة بالردع".

وأردف بايدن: " والآن يقع على عاتق الإدارة المقبلة المساعدة في تنفيذ هذه الصفقة".