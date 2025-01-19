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نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN)-- سلمت حركة "حماس" ثلاث رهائن للصليب الأحمر في مدينة غزة، بأول عملية إطلاق سراح رهائن منذ دخول وقف إطلاق النار الذي استمر 42 يوما حيز التنفيذ صباح الأحد.

وبقي رومين غونين ودورون شتاينبرخر وإميلي دماري، محتجزين في غزة منذ أخذهم من إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

تجمع حشد كبير في تقاطع السارية في مدينة غزة من أجل تسليم الرهائن للصليب الأحمر.

وحضر اللقاء عشرات المسلحين الملثمين من كتائب القسام التابعة لحماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس سلمت ثلاثة رهائن إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.