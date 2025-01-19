نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ما الذي حدث في اللحظات الأخيرة؟

على بُعد ساعات ليصبح حقيقة.. سكان غزة يترقبون بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط الدمار والمجاعة

(CNN) -- استقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير النقب والجليل والصمود الوطني يتسحاق فاسرلوف، ووزير التراث عميحاي إلياهو، وجميعهم من حزب عوتسما يهوديت الذي يتزعمه بن غفير، من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

كما قام ثلاثة مشرعين آخرين من حزب عوتسما يهوديت "بتقديم خطابات استقالتهم من مناصبهم في اللجان المختلفة" في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي.

وقد تؤدي هذه الخطوة من حزب بن غفير إلى إضعاف ائتلاف نتنياهو ولكنها لن تؤدي إلى انهيار حكومته.

وقال الحزب في بيان: "ومنذ ذلك الوقت، لم يعد حزب "عوتسما يهوديت" عضوا في الائتلاف".

ووصف الحزب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع حماس بأنه "استسلام" وقال إن الاتفاق "متهور" وسيشهد "إطلاق سراح مئات القتلة الذين تلوثت أيديهم بدماء الرجال والنساء والأطفال... مع التخلي عن إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب وسحب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف القتال في غزة".