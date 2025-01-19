نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN) – ستُفرج إسرائيل، الأحد، عن 90 فلسطينيا مسجونًا أو موقوفًا في سجونها، وفقا لقائمة نشرتها جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

ومن بين الـ90 فلسطينيا، هناك 69 امرأة سيتم الإفراج عنهن وتسعة قُصّر أصغرهم يبلغ من العمر 15 عاما.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية سابقا إن 95 شخصا سيتم إطلاق سراحهم، وتم فيما بعد التعرف على العديد من الأشخاص المدرجين في القائمة على أنهم قد أطلق سراحهم بالفعل

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أسماء 33 رهينة من المقرر إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأحد.