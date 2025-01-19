نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

"خائف للغاية".. عم أحد الرهائن في غزة يتحدث لـCNN وسط آمال بوقف إطلاق النار

"قريبون جدًا لكننا بعيدون".. جيك سوليفان يعلق لـCNN على مدى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

إسرائيليون يتظاهرون لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بعد "يوم الغفران"

(CNN) -- أعلنت الحكومة الإسرائيلية أسماء 33 رهينة من المقرر إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأحد.

وفي منشور على حساب "Israel" على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، الذي تديره وزارة الخارجية الإسرائيلية، نشرت الحكومة صورا تتضمن أسماء وصور الرهائن الذين من المقرر إطلاق سراحهم. ويبقى من غير الواضح عدد الأشخاص الأحياء من الرهائن الواردة أسماؤهم.

ومن أصل 33، تم أخذ 31 من إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. الرهينتان الأخريان المقرر إطلاق سراحهما محتجزان منذ عام 2014 و2015 على التوالي.

ومن بين أولئك الذين من المقرر إطلاق سراحهم أصغر رهينتين تحتجزهما حماس – كفير وأرييل بيباس، اللذين إذا كانا على قيد الحياة فإن عمرهما عامين وخمسة أعوام على التوالي.

وبين الذين وردت أسماؤهم أيضًا اثنان من الأمريكيين الإسرائيليين الذين يُفترض أنهم على قيد الحياة: ساغوي ديكل-حين وكيث سيغل.

وهناك أمريكي إسرائيلي ثالث يفترض أنه على قيد الحياة، وهو إيدان ألكسندر، وهو جندي إسرائيلي وليس مدرجا في هذه القائمة.

أما بشأن الأمريكيين الإسرائيليين الأربعة الآخرين الذين تأكد موتهم: إيتاي تشين، عمر نيوترا، جاد حجي، وجوديه وينشتاين حجي – ليسوا مدرجين في القائمة أيضًا.

وفيما يلي أسماء الرهائن المقرر الإفراج عنهم:

ليري ألباغ

إيتسيك إلغرات

كارينا ارييف

اوهاد بن عامي

آرييل بيباس

ياردن بيباس

كفير بيباس

شيري سيلبرمان بيباس

آغام برغر

رومين غونين

دانييل غلبواع

إميلي دماري

ساغوي ديكل-حين

يائير هورن

عومر فينكرت

ألكساندر توفانوف

آربيل يهود

أوهاد يهالومي

إيليا كوهين

أور ليفي

نعمة ليفي

عوديد ليفشيتس

جادي موشيه موزيس

أفيرا مينغيستو (محتجز منذ عام 2014)

شلومو منصور

كيث سيغيل

تساحي عيدان

عوفر كالديرون

إيلي شرعبي

هشام السيد (محتجز منذ 2015)

طال شوهام

دورون شتاينبرخر

عومر شيم-طوف