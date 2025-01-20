دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أشرف شاكر، مساء الأحد، عن أول أيام شهر رمضان المقبل 2025، بحسب ما نقلت عنه صفحة المعهد الرسمية عبر فيسبوك.

وقال شاكر، إن شهر رمضان سيبدأ فلكياً يوم 1 مارس/آذار 2025.

وبحسب معهد البحوث الفلكية، أكد أشرف شاكر، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن "بدر شهر رمضان سيكون يوم 14 مارس، حيث سيتزامن هذا التاريخ مع خسوف كامل للقمر، والذي سيستمر 6 ساعات و3 دقائق، إلا أن الخسوف الكلي الفعلي سيكون لمدة ساعة وخمس دقائق فقط".

وأضاف أشرف شاكر: "وفقًا للحسابات الفلكية، سيبدأ شهر رمضان المبارك يوم 1 مارس القادم ما يجعل خسوف القمر متوافقًا مع البدر في 14 مارس".

وأوضح رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أنه على الرغم من أن "هذا الخسوف سيكون مرئيًا في دول أوروبا وبقية دول العالم، إلا أنه سيكون غير مرئي في الدول العربية".

وذكر شاكر أنه وفقًا للظواهر الفلكية، "سيتعين حدوث كسوف للشمس قبل أو بعد الخسوف بفترة تتراوح بين أسبوعين، ولذلك سيشهد العالم كسوفًا جزئيًا للشمس يوم 29 مارس 2025، حيث يستمر لمدة 3 ساعات و53 دقيقة، ولكنه أيضًا سيكون غير مرئي للدول العربية، وسيتمكن سكان أوروبا وأمريكا من مشاهدته".