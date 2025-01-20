نتنياهو عن تنصيب ترامب: "أفضل أيام تحالفنا لم تأت بعد"

نشر الاثنين ، 20 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN)-- هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنصيبه للمرة الثانية، قائلا إن "أفضل أيام تحالفنا لم تأت بعد".

وقال نتنياهو، في فيديو، الاثنين: "كانت ولايتك الأولى مليئة باللحظات الرائدة"، وسرد بعض القرارات التي اتخذها ترامب خلال رئاسته الأولى، بما في ذلك توقيع "اتفاقيات إبراهيم" التي طبّعت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

وأضاف: "انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني الخطير، واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت السفارة الأمريكية إلى القدس واعترفت بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

وتابع: "أنا واثق من أننا سنكمل هزيمة محور الإرهاب الإيراني وندخل عصرًا جديدًا من السلام والازدهار لمنطقتنا".

كما شكر نتنياهو ترامب على مساعدته في التوسط في وقف إطلاق النار الإسرائيلي وصفقة الرهائن مع حركة "حماس".