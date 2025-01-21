الشيباني: سأمثل سوريا للمرة الأولى بتاريخها في منتدى دافوس

نشر الثلاثاء ، 21 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN) – أعلن وزير الخارجية في الإدارة السورية الحالية، أسعد الشيباني، الثلاثاء، أنه سيُمثل بلاده للمرة الأولى بتاريخها في منتدى دافوس بسويسرا.

وكتب الشيباني عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "سأتشرف بتمثيل سوريا لأول مرة في تاريخها في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2025 في سويسرا".

وأردف وزير الخارجية السوري قائلا: "سننقل للعالم رؤيتنا التنموية حول مستقبل سوريا وتطلعات شعبنا العظيم".

وكان الشيباني قد أجرى جولة في المنطقة منذ قدوم الإدارة الحالية شملت السعودية وقطر والإمارات والأردن وتركيا.

وانطلق منتدى دافوس في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ويستمر حتى الـ24 من الشهر نفسه بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة من حول العالم.