ماهر شرف الدين يكشف لـCNN ما جرى باللقاء مع بلينكن.. ويُعلق على آلية "المؤتمر الوطني" في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وفد من الجامعة العربية برئاسة حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، السبت، زيارة إلى سوريا لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد، التقى خلالها قائد الإدارة الحالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني.

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع حسام زكي: "نتطلع لتعزيز العمل المشترك مع أعضاء الجامعة العربية في مختلف المجالات، كما نتطلع لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة وحضورها جميع الفعاليات لتمثل صوت الشعب السوري الحر، ونثمن التزام الدول العربية الثابت بوحدة الأراضي السورية"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف الوزير السوري: "الإدارة السورية الجديدة تسعى بكل السبل لتوفير بيئة مناسبة لعودة جميع السوريين، وتوفير كل ما يحتاجونه حتى يعيشوا حياة كريمة في بلدهم سوريا، وندعو أشقاءنا العرب وأعضاء جامعة الدول العربية للمساهمة في إعادة الإعمار خاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية، ومستعدون لتقديم كافة التسهيلات أمام الاستثمارات العربية بما يسهم في بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للشعب السوري"، طبقا لما ذكرت الوكالة السورية.

وشدد أسعد الشيباني على "استمرار جهود بلاده في حفظ أمن واستقرار المنطقة، ونقف على أعتاب مرحلة جديدة نتطلع فيها إلى مستقبل مشرق يقوم على أسس السلام والازدهار والتعاون المشترك. ونجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي بإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على سوريا، التي تقف عائقاً أمام التعافي، ونؤكد أن أيدينا ممدودة لكل من يسعى لبناء وخدمة هذا الوطن. ونطمح أن تعزز سوريا إلى جانب أشقائها العرب الدور العربي الفعال والمواقف العربية بعد غيابها 14 عاماً، ورأينا في مؤتمر الرياض دعماً كبيراً ومواقف مشرفة للدول العربية، وهناك رغبة كبيرة وسعادة لعودة سوريا إلى الحضن العربي".

ومن جانبه، قال حسام زكي في المؤتمر الصحفي: "تناولنا خلال اجتماعنا مع القيادة السورية الجديدة جميع المسائل، وسيكون الاجتماع أساساً في إعداد تقرير لجميع دول الجامعة حول الوضع في سوريا".

وأضاف زكي: "سوريا بلد عربي كبير ومحوري وأمنه يؤثر على الأمن القومي العربي، وهناك اهتمام عربي واسع بما يحدث في سوريا، ولم تناقش الجامعة بشكل جماعي حتى الآن الوضع في سوريا، ونعمل مع الأعضاء لتكون سوريا موجودة في الاجتماعات المقبلة"، طبقا لما أوردت "سانا".

وختم حسام زكي قائلا: "طالبنا مبكراً بعد سقوط النظام السابق برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وهذا أمر ذو أهمية لانطلاق الاقتصاد وتحقيق تطلعات الشعب السوري، ووجودها الآن لا مبرر له".