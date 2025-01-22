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مصر.. إطلاق خدمة "مكالمات الواي فاي".. ما مميزاتها؟

الشرق الأوسط
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مصر.. إطلاق خدمة "مكالمات الواي فاي".. ما مميزاتها؟
صورة أرشيفيةCredit: George Frey/Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)-- أطلقت شركات المحمول الأربعة في مصر خدمة الاتصال عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية "واي فاي" الخاصة بخدمة الإنترنت الأرضي بدلًا من شبكة المشغل، وذلك لتوفير تغطية ذات جودة عالية بما يتيح للمواطنين إمكانية استقبال وإجراء المكالمات بكفاءة عالية وبشكل أسهل فى الأماكن المغلقة التي تعاني من ضعف التغطية والأماكن التى يصعب تقنيًا تغطيتها بشبكات المحمول.

ووفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يبلغ إجمالي عدد خطوط المحمول المستخدمة في مصر حوالي 112.9 مليون خط بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بنسبة نمو شهري 1.59%، وبنسبة نمو سنوي 6.75%، فيما يبلغ عدد مشتركو إنترنت النطاق العريض الثابت 11.46 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2024 بنسبة نمو شهري 0.87%، ونسبة نمو سنوي 7.06%.

ويوجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- المسؤول عن مراقبة شركات المحمول- قيمة الجزاءات المالية التي تفرض عليها في حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة، في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز وذلك خلال فترة زمنية وجيزة.

كما منح جهاز الاتصالات، شركات المحمول الأربعة، تراخيص خدمة الاتصال عبر الواى فاى Wi-Fi Calling، لإجراء المكالمات الصوتية بجودة عالية ونقاء للصوت من خلال استخدام شبكة الواى فاى بالأماكن التي يتعذر فيها إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات المحمول، مثل بعض الأبراج والمباني السكنية التي كانت تعاني من ضعف تغطية شبكات المحمول، وفق بيان رسمي.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبق، هشام العلايلي، إن إطلاق خدمة الاتصال عبر الواى فاى يحل مشكلة صعوبة إجراء المكالمات في الأماكن المغلقة والمنازل التي كانت تعاني من ضعف في تغطية شبكات المحمول، ودون الحاجة إلى أجهزة تقوية، ودون تكلفة إضافية على العميل بخلاف الباقة الخاصة به.

ووفق بيان رسمي، فإن تشغيل الخدمة الجديدة سيتم بنفس خطة الأسعار المشترك عليها المستخدم بشركات المحمول ودون تحمل أي رسوم إضافية، ويمكن تفعيلها من خلال إعدادت الهاتف المحمول.

وأوضح العلايلي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن خدمة الاتصال عبر الواى فاى مطبقة في العديد من الدول حول العالم، ولكن لم تكن مفعلة في مصر، غير أن تزايد الطلب على شبكات المحمول وصعوبة توفير التغطية في الأماكن المغلقة أو في الأدوار السفلية في المنازل السكنية تطلب ضرورة تفعيل الخدمة لتحسين تجربة الاتصالات في مصر.

وقال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون مصر، أيمن عصام، إن خدمة الاتصال عبر الواى فاى تساعد العملاء على إجراء واستقبال المكالمات الصوتية في الأدوار السفلية والخراسانية للمنازل أو الكتل السكنية المزدحمة مما يساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وفي الوقت نفسه تتيح للشركة توجيه استثماراتها في بناء الأبراج للمناطق التي تفتقر للتغطية.

ووفق تصريحات صحفية لوزير الاتصالات عمرو طلعت، فإن شركات المحمول الأربعة أنشأت أكثر من 3 آلاف برج محمول خلال عام 2024، وتستهدف زيادة هذا العدد خلال العام الحالي، معلنًا عن تغطية كافة الطرق السريعة وكذلك كل قرى مشروع حياة كريمة بمراحلها الثلاثة بأبراج المحمول بحلول منتصف العام الجاري.

وأضاف عصام، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن خدمة الاتصال عبر الواى فاى لن تكلف العميل رسوم إضافية إذ سيتم محاسبته بنفس خطة الأسعار المشترك عليها، بل ستوفر له تكلفة شراء أجهزة تقوية الخدمة، مما يسهم في تحسين جودة خدمات المحمول، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير من العملاء للاستفسار عن تفعيل الخدمة، ونقدم لهم إرشادات وخطوات لكيفية تفعيل الخدمة بالهواتف الحديثة.

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