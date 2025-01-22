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الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

بعد دخول الهدنة.. خرائط تروي تفاصيل مروعة تتكشف في غزة

الشرق الأوسط
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killed inured Gaza 15 months

(CNN)-- دخل اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، الأحد، حيث شهدت الأسابيع الستة الأولى من الاتفاق وقفا للقتال، والإفراج التدريجي عن الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وتدفق المساعدات إلى غزة، وأثار وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل آمالاً حذرة في إنهاء الحرب.

وأدى القصف الإسرائيلي لغزة منذ هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول التي قادتها حماس إلى إحداث تأثير مدمر على القطاع، حيث حذرت وكالات الإغاثة من أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومرافق المياه والرعاية الصحية، ستستغرق سنوات لإعادة بنائها.

إليكم نظرة - في 6 رسوم بيانية - على ما أصبحت عليه غزة بعد 15 شهرًا من الحرب.

لا يزال هناك 11,000 شخص إضافي في عداد المفقودين – من المحتمل أنهم إما في عداد المفقودين أو لم يتم العثور عليهم بعد تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير من التقديرات الحالية. وجدت دراسة أجرتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي(LSHTM) ونُشرت أيضًا في مجلة The Lancet هذا الشهر، أن وزارة الصحة الفلسطينية لم تعلن عن عدد القتلى بنسبة 41٪ تقريبًا. اعتبارًا من أكتوبر 2024، يُعتقد أن عدد سكان غزة الذين قُتلوا بسبب العنف يتجاوز 70,000، وفقًا للدراسة.

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وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة في أكتوبر/ تشرين الأول إن ثلث القتلى في السنة الأولى من الحرب كانوا من الأطفال.

حولت الضربات العسكرية الإسرائيلية معظم قطاع غزة إلى أنقاض، وكانت مدينة غزة هي الأكثر تدميراً. ودمرت أو تضررت حوالي 436 ألف وحدة سكنية في أنحاء القطاع، بحسب الأمم المتحدة.

gaza displaced 15 months

وفقاً للأمم المتحدة، فإن حوالي 1.9 مليون فلسطيني – أو حوالي 90% من السكان – نزحوا داخلياً. لقد تم تهجير العديد من الأشخاص في غزة عدة مرات، وقد يصل عددهم إلى 10 مرات.

ويأمر الجيش الإسرائيلي بانتظام بعمليات إخلاء من منطقة خطر إلى أخرى، وفقا للأمم المتحدة، التي قالت مرارا وتكرارا "لا يوجد مكان آمن في غزة". صدرت أوامر الإخلاء في 67% من قطاع غزة طوال فترة الحرب، وفقًا لبيانات معهد دراسة الحرب.

وكثيراً ما أسقط الجيش الإسرائيلي هذه الأوامر جواً - وهي طريقة قالت منظمة العفو الدولية إنها "لم تكن تحذيراً فعالاً للمدنيين" - أو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي - وهي شكل من أشكال الاتصال لا يمكن للعديد من سكان غزة الوصول إليه والذين لا كهرباء أو إنترنت.

قال الجيش الإسرائيلي إنه يفعل كل ما في وسعه لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، بما في ذلك عن طريق إرسال رسائل نصية، وإجراء مكالمات هاتفية، وإسقاط منشورات الإخلاء لتحذير المدنيين قبل الهجمات.

وأصبحت المواصي، التي تبلغ مساحتها 67 كيلومترًا مربعًا (25.9 ميلًا مربعًا) – أي ما يعادل مساحة مانهاتن تقريبًا، منطقة النزوح واللجوء الرئيسية لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أمرهم الجيش الإسرائيلي بمغادرة منازلهم. قبل الحرب، كان يعيش هناك 9000 شخص. وبحلول يوليو/ تموز 2024، تضخم عدد سكان المخيم إلى 1.7 مليون نسمة، وفقاً لشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة المدعومة من الأمم المتحدة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قُدر عدد سكان المخيم بنحو 730 ألف نسمة، وفقاً لليونيسيف.

ورغم تصنيف إسرائيل كمنطقة إنسانية، فقد تم استهداف المواصي بشكل متكرر من قبل الغارات الجوية الإسرائيلية.

gaza famine 15 months

ويكافح الكثير من الناس في غزة من أجل الحصول على الغذاء منذ أكثر من عام.

قبل الحرب، كانت غزة "مكتفية ذاتيا إلى حد كبير" في المنتجات الطازجة، وفقا للأمم المتحدة. وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى إتلاف أو تدمير ما يصل إلى 96% من الأصول الزراعية، بما في ذلك المزارع والبساتين، وفقًا للبنك الدولي. وقال جيش الدفاع الإسرائيلي لشبكة CNN إنه "لا يلحق الضرر عمداً بالأراضي الزراعية ويسعى إلى تخفيف الأثر البيئي في غياب الضرورة التشغيلية".

ويعتمد معظم قطاع غزة على المساعدات الإنسانية، لكن السلطات الإسرائيلية أغلقت العديد من نقاط دخول المساعدات إلى غزة طوال فترة الحرب.

ويشمل ذلك معبر رفح مع مصر، وهو المعبر الحدودي الوحيد بين غزة ومصر ــ والذي كان ذات يوم أحد أكبر وأهم معابر المساعدات إلى غزة ــ والذي تم إغلاقه منذ مايو/ أيار 2024، عندما سيطرت إسرائيل عليه. وتم فتح نقاط دخول أخرى للمساعدات مع إمكانية وصول محدودة للغاية.

وقالت الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني إن الناس "يتضورون جوعاً فعلياً مع احتدام النزاع، مع منع المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدة إلى المحتاجين".

قبل الحرب، كان يدخل إلى غزة شهرياً ما معدله 500 شاحنة يومياً – حوالي 15,000 شاحنة شهرياً – تحتوي على المساعدات والسلع التجارية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تحديث، الثلاثاء، إن 2205 شاحنات مساعدات فقط دخلت غزة في شهر ديسمبر، باستثناء المركبات التجارية والوقود.

شككت إسرائيل في هذا الرقم، قائلة إنه لا يوجد حد لكمية المساعدات التي يمكن أن تدخل غزة وأن أكثر من 5000 شاحنة دخلت على مدار الشهر، وفقًا لبيان صادر عن تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي. الذي يدير تدفق المساعدات إلى القطاع.

gaza trucks aid 15 months

وفي الوقت نفسه، تواجه الشاحنات التي تدخل غزة الآن تحديات إضافية في التنقل عبر القطاع: فقد تضرر ما يقرب من 68% من شبكة الطرق، وفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجراه يونوسات.

وتواصل العصابات الإجرامية نهب قوافل المواد الغذائية.

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نظام الرعاية الصحية في غزة في حالة خراب. قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان هناك 36 مستشفى عاملة في غزة، والآن، لا يوجد مستشفى واحد في غزة يعمل بكامل طاقته.

إن نمط الهجمات الإسرائيلية "دفع نظام الرعاية الصحية إلى حافة الانهيار التام"، بحسب تقرير للأمم المتحدة صدر في ديسمبر/ كانون الأول. حتى الآن، تحققت منظمة الصحة العالمية من 654 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة، مما أدى إلى مقتل 886 شخصًا وإصابة 1,349 آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلي حماس يختبئون داخل المستشفيات ويخزنون الأسلحة فيها.

نصف مستشفيات غزة فقط تعمل بشكل جزئي، وتعتمد فقط على المساعدات وتوصيل الوقود لتعمل.

ولا يزال نقص الوقود يهدد رعاية حوالي 2000 مريض، وفقًا لمجموعة الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حوالي 10٪ منهم في وحدات العناية المركزة. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 12,000 مريض يحتاجون إلى الإجلاء الطبي العاجل إلى الخارج.

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