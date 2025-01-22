جريمة في السعودية.. ضرب على الرأس وقتل وتنفيذ الإعدام بحق الجاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق جان كاشفة هويته وذلك بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل في منطقة القصيم.

وقالت الداخلية في بيان: "أقدم حمد بن رشيد بن عبدالله البدراني الدوسري - سعودي الجنسية - على قتل موسى بن إبراهيم بن محيميد القاسم - سعودي الجنسية -، وذلك بضربه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، يوم الثلاثاء، بتاريخ 21 / 7 / 1446هـ الموافق 21 / 1 / 2025م بمنطقة القصيم".

وتابعت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتُحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".