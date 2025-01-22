نشر الأربعاء ، 22 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص يحمل الجنسية اليمنية بعد إقدامه على قتل مواطن سعودي صاحب عمل كان يعمل لديه في السابق.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية صورة للجاني على صفحتها الرسمية بمنصة سناب شات، مؤكدة إلقاء القبض عليه.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة منطقة الجوف بالتعاون مع شرطة منطقة حائل، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لقتله مواطنا عمل لديه بصورة غير قانونية وحصول خلاف مالي بينهما".

وتابعت: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".