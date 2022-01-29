بالصور.. السعودية ومصر بتدريبات عسكرية بحرية

نشر السبت ، 29 يناير / كانون الثاني 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تجري القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية، تدريبات عسكرية في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في البحر الأحمر.

استمرار مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان 17". https://t.co/VAuUPwzJyv #واس_عام https://t.co/qmtUoLKvEi

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورا من التدريبات المشتركة بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وذكرت الوكالة السعودية أن "التمرين شهد عدداً من الفرضيات القتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية واقتحام المباني واستطلاع الشواطئ والجزر، والمناورات للقطع البحرية في عرض البحر الأحمر، وإقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والإستراتيجية".

وبينت الوكالة أن التمرين "يهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية الشقيقة وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية".