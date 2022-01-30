حمد بن جاسم يثير تفاعلا بتصريحات تاريخية عن السعودية و"إخوان من أطاع الله" ولقائه صدام حسين بعد غزو الكويت

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها خلال مقابلة وتناوله موضوع "إخوان من أطاع الله" في السعودية.

وقال الشيخ حمد في المقطع المتداول والذي جاء ضمن مقابلة مع صحيفة القبس تنشر على أجزاء: "تعالوا هنا يا إخوان المسلمين لأن ما كان في حد الكل كان يقول إحنا مسلمين وإخوان مسلمين، يعني عزوتهم في المملكة وعزوة إخوة من أطاع الله.. إخوة من أطاع الله والإخوان المسلمين.. من وقت محمد عبدالوهاب لما بدأ مع عبدالعزيز في إعادة تحرير المملكة.."

 

وتطرق الشيخ حمد في جزء من المقابلة المطولة إلى اجتماعه مع الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، حيث قال: "أول رحلة رحت فيها (للعراق) حتى عندما طال الحديث (مع صدام) قال لي انت تدخن سيغار قلت له صح، فجاب لي سيغار وقال لي دخن وقال لي انت أبو ايش اسمك، قلت له أبوجبر، قال لي دخن السيغار وبنتكلم، قال لي كلام، قال لي أنا مش زعلان على أي شي يسوه في الكويتيين لأن أنا غزيتهم وأنا غلط خطأ صح الموضوع هذا موضوع لا أريد أن أتكلم فيه لكن أنا لا ألوم الكويتيين يسوون ضدي أي شيء لأن أنا جيتهم في بيوتهم لكن إلي يزعلني أنكم أنتم شو الي دخلكم في الموضوع، قلت يا فخامة الرئيس كيف شو الي دخلنا في الموضوع يا أخي انت غزيت جاري يعني حتى لو أنا مش مهتم بالجار لازم أعمل حساب أنك ممكن تغزوني بالمنطق.."

وأضاف: "كل الناس ما رح تقبل في هذه القضية يعني انت (صدام) الحسابات الي عندك كانت حسابات خاطئة في هذا الموضوع لو أنت تقدمت كم خطوة في حدود الكويت وطالبت في شيء نقدر نتكلم نفهم الموضوع لكن الطريقة التي تم فيها الموضوع طريقة انت المفروض ما تقبلها كشخص عربي وأنت في السابق كنت تقول في سابق رئاستك ممنوع تهديد دولة عربية لدولة عربية، انت لم تهدد انت احتليت.."

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