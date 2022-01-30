رغد صدام حسين ترد على منشور من حساب مزيف يشكر مقتدى الصدر

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، على منشور تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صادر من حساب ينتحل اسمها ويقدم الشكر لمقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق.

وقالت رغد في تغريدة على صفحتها بتويتر: "منشور مزيف.. لا توجد لنا صفحة على موقع فيسبوك.. وهذا الحساب على تويتر هو حسابنا الرسمي فقط".

ونشر في الحساب الذي نفت رغد صحته، صورة لمقتدى الصدر وتعليق كتب فيه: "شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى أخذ الثأر".

وفي سياق منفصل، كانت رغد قد نشرت مقطع فيديو لعرض عسكري أمام والدها في عهده، قائلة بتعليق: "تحية فخر واعتزاز لكل أبطال الجيش العراقي الباسل الذين سطروا اروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل العراق وقدموا أرواحهم فداء لكل معارك المصير التي خاضتها الأمة العربية وكانوا السد المنيع امام السموم الصفراء التي اجتاحت وطننا بعد احتلال بغداد عام 2003".

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