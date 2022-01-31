مع اعتراض صاروخ حوثي.. قرقاش: ماضون في رؤيتنا لبناء منطقة "مستقرة"

ثالث محاولة في شهر.. كل ما قد تود معرفته عن اعتراض الإمارات لصاروخ باليستي حوثي الاثنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المستشار الرئاسي الإماراتي والوزير السابق للدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الإثنين، أن الإمارات ماضية برؤيتها الاستراتيجية للوصول إلى منطقة "مستقرة" مشيرا إلى أن استفزاز أبوظبي لن يجدي نفعا، وذلك إثر اعتراض صاروخ باليستي حوثي تزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ.

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مصممون علي اهدافنا ورؤيتنا الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع، واستفزازنا لن يجدي نفعاً، فنحن لا نرى في تهديدات المنظمات الارهابية وخيالاتهم المبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن امننا وسيادتنا الوطنية. ومخطيء من يمتحن الامارات"، حسب قوله.

مصممون علي اهدافنا ورؤيتنا الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع، واستفزازنا لن يجدي نفعاً، فنحن لا نرى في تهديدات المنظمات الارهابية وخيالاتهم المبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن امننا وسيادتنا الوطنية. ومخطيء من يمتحن الامارات

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض صاروخ باليسيتي حوثي فجر الإثنين، دون وقوع إصابات، وأكدت أنها دمرت منصة إطلاق الصواريخ في اليمن.

وتزامن الهجوم مع زيارة عرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة، والتقى ولي عهد أبوظبي، نئاب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

يذكر أن الحوثيين يستهدفون الإمارات كل إثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين.