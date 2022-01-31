الإمارات: اعتراض صاروخ باليستي حوثي وحركة الطيران لم تتأثر

لحظة استهداف مقاتلة F16 منصة إطلاق صواريخ في اليمن بعد اعتراض صاروخين في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض صاروخ باليسيتي حوثي أُطلق باتجاه الدولة فجر الإثنين، في حين أكدت الهيئة العامة للطيران المدني إن حركة الملاحة لم تتأثر في المطارات الإماراتية.

وأكدت الدفاع الإماراتية في بيان لها اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه البلاد فجر الإثنين، مؤكدة عدم سقوط أي إصابات نتيجة عملية الاعتراض إذ سقطت شظايا الصاروخ في مناطق غير مأهولة.

ونشرت الوزارة بعد ذلك مقطع فيديو يُظهر تدمير منصة إطلاق الصواريخ التي أطلقت الصاروخ الباليسيتي، مؤكدة على جاهزيتها لحماية البلاد من الهجمات الحوثية.

تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ البالستي الذي اطلق من الجوف الساعة 0050 بتوقيت الإمارات الإثنين 31/1/2022 علماً أنه كان قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 0020 بواسطة دفاعاتنا الجوية #وام https://t.co/D1atK0D9j6

بالمقابل، أعلن الحوثيون عن عملية وصفوها بـ"العسكرية الواسعة في العمق الإماراتي" خلال ساعات، لكن البيان لم يصدر رغم مرور أكثر من 7 ساعات على الإعلان.

وانتشرت إشاعات حول تعطل الملاحة الجوية في مطار أبوظبي الدولي نتيجة الاعتراض لترد الهيئة العامة للطيران المدني قائلة: "الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي و لا يوجد تأثير على الرحلات و المطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة"، حسب قولها

يذكر أن الحوثيين يستهدفون الإمارات كل يوم إثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الاستهداف الأول لمنطقة المصفح وتوسعة مطار أبوظبي الدولي إلى سقوط 3 قتلى من المدنيين ووقوع عدد من الإصابات في حين استهدف الهجوم الحوثي الثاني قاعدة الظفرة العسكرية المشتركة لكن الصاروخين أُسقطا قبل الوصول إلى هدفهما.