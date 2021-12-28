عمان، الأردن (CNN) -- تعطلت جلسة البرلمان الأردني صباح الثلاثاء التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع لتعديل الدستور، بعد حصول اشتباك بالأيدي وعراك عنيف، ما اضطر رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي الى رفعها لصباح يوم الأربعاء.



وبدأت حالة التوتر والفوضى منذ افتتاح الجلسة صباحا، التي أدرج على أعمالها مناقشة حزمة من التعديلات الدستورية المقترحة ، كانت قد أحيلت من الحكومة بعد إقرارها رسميا، ضمن منظومة تحديث سياسية أنجزتها لجنة شكلت بتوجيهات ملكية.



وشكلت إضافة كلمة الأردنيات ضمن عبارة حقوق الاردنيين وواجباتهم، على عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني، مدخلا لحدوث الفوضى، من خلال مداخلات بعض النواب الذين أشاروا الى أن إضافتها تندرج " في الجندرة ومحاربة الاخلاق والامومة" ، بحسب تعبير النائب محمد الفايز . وقال" للاسف لدينا أفكار تأتينا من الخارج ووزارة التربية تسرب لها هذا الشيء، من خلال ادماج مايسمى بالنوع الاجتماعي."



واعتبر النائب الفايز أن تمكين المرأة، يكون من خلال القرارات السياسية والادارية في البلاد، فيما أعلن انسحابه من الجلسة احتجاجا على ما وصفه بالتسرع في مناقشة التعديلات الدستورية.

وفي الاثناء، لم تفلح محاولة رئيس اللجنة القانونية في المجلس عبد المنعم العودات في مداخلته، بتوضيح أن اضافة الكلمة لن تؤثر على أحكام الدستور.



وبين أن المادة التي تبنى عليها كل الحقوق والواجبات للأردنيين والأردنيات، وردت في نص المادة 6 من الدستور، التي لم يطرأ عليها أي تعديل، وتتحدث عن أن الاردنيين أمام القانون سواء.

وفيما كانت تطالب منظمات نسائية بتعديل المادة 6 بدلا من عنوان الفصل الثاني من الدستور، نشبت مشادات كلامية وصراخ ، لمقاطعة العودات حتى رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة، لكن استئناف الجلسة لم يستمر طويلا.



و نشبت بعد عودة الجلسة عدة مشاحنات ومشادات كلامية، من بينها ملاسنة وقعت بين الدغمي والنائب رائد السميرات، الذي رفض اضافة كلمة الاردنيات مستخدما عبارة لا نريد أن نشوه اللغة العربية لأن لفظ الاردنيين يشمل الجميع، ولانريد أن نشوه الفقه الاسلامي والمسيحي، وقال "عيب علينا" إلا أن الدغمي قاطعه وهدده بالطرد من الجلسة رغم تقديمه الاعتذار ، ليضيف السميرات لاحقا" امسكلنا قنوة"، ومنعه الدغمي من مواصلة الحديث.



كما وقعت مشادة كلامية ثانية بين الدغمي، والنائب سليمان أبويحيى ، على إثر "طرد" الدغمي للنائب قائلا له "اطلع بره."



واشتبك النائب حسن الرياطي والنائب اندريه الحواري بالأيدي وتوجيه اللكمات، وسادت حالة فوضى عارمة دفعت الدغمي الى رفع الجلسة الى يوم الأربعاء، وتعذر السيطرة على أعمال الجلسة واعادة الهدوء للنواب تحت القبة.