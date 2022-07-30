تحدث راشد الغنوشي، مؤسس حركة "النهضة" التونسية، في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، تطرق فيها إلى الأوضاع التي تشهدها البلاد وحكومة الرئيس قيس سعيد.

وقال الغنوشي في المقابلة، تعقيبًا على سؤاله عما إن كان سيدعم حكومة سعيد: "نحن لا نرى أي إمكانية لأي تقدم اقتصادي في ظل الانقلاب وفي ظل الدكتاتورية. ولذلك نحن نربط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية".

وتابع الغنوشي بالقول: "مشروع الرئيس قيس هو مشروع نظام فردي دكتاتوري ولا يمكن أن يطمئن المستثمرون وأصحاب الأعمال الخاصة إلى نظام دكتاتوري تغيب فيه استقلالية القضاء وحرية الصحافة وتغيب فيه المحاسبة".