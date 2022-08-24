تحولت المستنقعات الخضراء المورقة في جنوب العراق إلى صحراء مهجورة.

حيث أدى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه إلى جعل الأهوار شبه غير صالحة للسكن.

وتقول الأمم المتحدة إن العراق من أكثر دول العالم عرضة لآثار تغير المناخ.

العاصمة بغداد غير مجهزة بشكل جيد للتعامل مع موجات الحر الشديدة والعواصف الرملية المتكررة.

بالنسبة للعديد من العراقيين، يعتبر تكييف الهواء رفاهية لا يمكن تحملها وعليهم الاستمرار في العمل في درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية.

وفي تقرير جمانة كرادشة مراسلة CNN المزيد عن تفاصيل الموضوع.