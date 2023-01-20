بعد أن قرر البرلمان الأردني، صباح الأربعاء، فصل العضو النائب محمد عناد الفايز، وذلك بأغلبية وصلت لـ92 صوتًا لصالح الفصل من أصل 110 نواب كانوا قد حضروا الجلسة المغلقة التي عقدها المجلس لبحث القضية.

وجاء القرار بسبب إرسال النائب المفصول رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول المساعدات للأردن، ادعى بعض المختلفين معه بأنها "خلت من البراهين والحقائق".

وقد وصف النائب في البرلمان خليل عطية، قرار الفصل بـ"الصائب والمستحق".

وشدد على ضرورة أن “يتحمل أي نائب مسؤولية أي قرار يتخذه أو تصرف يصدر منه“، مؤكدًا على وجود نظام داخلي ودستور ومخاطبات يجب أن تتبع دون التصرف على نحو فردي.

من جهته، قال النائب في البرلمان ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي، إن محاكمة النائب المفصول الفايز هي من اختصاصات السلطة القضائية فيما يتعلق بالمخالفة الموجهة له المستندة إلى قانون العقوبات بحسب قرار اللجنة القانونية.

وأشار في تصريح لموقع CNN بالعربية إلى أنه لم يتم توجيه كتاب خطي داخلي له لاستجوابه أو للاستيضاح حول رسالته، وأن النائب لم يتسنى له الدفاع عن نفسه.

وكان العرموطي من بين 18 نائبا صوتوا ضد قرار الفصل.