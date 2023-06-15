أرامكو تتصدر.. الشركات الأقوى في الشرق الأوسط لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN) وفقًا لتقرير قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2023، تسيطر دول مجلس التعاون الخليجي على 91٪ من الشركات المدرجة في القائمة. وكانت السعودية هي الأكثر تمثيلاً بوجود 33 شركة منها، تليها الإمارات بـ 28 شركة، ثم قطر بـ 16 شركة، والكويت بـ 9 شركات.

واحتفظت شركة أرامكو، التي تعتبر أكبر عملاق في مجال النفط والغاز عالميًا، بالمرتبة الأولى في القائمة من حيث الإيرادات التي بلغت 604.4 مليار دولار، وقيمة السوق التي تقدر بحوالي 2.1 تريليون دولار. وتلتها شركة سابك ومجموعة QNB القطرية والبنك الوطني السعودي في المراكز الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.

إليكم نظرة شاملة في الفيديو أعلاه على ترتيب الشركات الأقوى في الشرق الأوسط لعام 2023 بحسب تصنيف فوربس.