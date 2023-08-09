أقوى 10 شركات لعائلات عربية حسب قائمة فوربس لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت فوربس قائمة أقوى 100 شركة تابعة لعائلات عربية لعام 2023، حيث بدأت معظم هذه الشركات الكبرى في الشرق الأوسط كتجار أو وكلاء أو موزعين لشركات دولية، وحققت الشركات نجاحًا من خلال إضافة المزيد من الخدمات والقطاعات إلى محافظهم الإنتاجية والاستثمارية.

هيمنت الشركات العائلية السعودية على القائمة بـ 33 مشاركة وهي موطن لأربع من أكبر 10 شركات. وتأتي الشركات الإماراتية في المركز الثاني ب 29 مشاركة، تليها مصر بتسع، وقطر بثماني.

وبحسب القائمة، احتلت الشركة المصرية مجموعة منصور المرتبة الأولى كأقوى الشركات العائلية العربية لعام 2023. تلتها في المركز الثاني مجموعة الفطيم الإماراتية، وفي المركز الثالث مجموعة العليان السعودية.

إليكم في الفيديو أعلاه ترتيب أقوى 10 شركات عائلية حسب قائمة فوربس لعام 2023.